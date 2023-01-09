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40% жителей Самарской области считают, что выходных и праздников должно быть больше

9 января 2023 12:35
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40% жителей Самарской области считают, что выходных и праздников должно быть больше

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы выяснить достаточно ли им сейчас выходных и праздничных дней.

42% респондентов Самарской области считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России – 54%). Еще 40% опрошенных жителей региона уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – 34%). Обратного мнения в регионе придерживаются 4% – они считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные отметили, что им все равно, так как они работают по сменному графику.

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители научно-образовательной сферы (45%), юриспруденции (43%), специалисты сферы закупок (41%), маркетинга, рекламы, PR (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступает рабочий персонал (9%), ИТ-специалисты (7%), а также специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер (6%).

Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% против 3%. Кроме того, чем старше соискатель, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.

Теги: Опрос

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