Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
МЧС уже давно взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области, и сейчас они ищут новые формы сотрудничества.
ГУ МЧС СО: подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка региона
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения

23 сентября 2025 21:29
107
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.

В субботу, 4 октября, скорректируют график движения пригородных поездов. Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.

Так, 11 пригородных поездов изменят время движения:

- № 6310/6309 Самара (отправление в 13:03) - Курумоч (прибытие в 14:29) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 13:03) - Курумоч (прибытие в 14:34);

- № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отправление в 13:31) - Тольятти (прибытие в 15:54) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 13:31) - Тольятти (прибытие в 16:11);

- № 6377 Жигулевское Море (отправление в 15:40) - Отвага (прибытие в 16:11) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление в 16:00) - Отвага (прибытие в 16:31);

- № 6344/6343 Самара (отправление в 16:51) - Курумоч (прибытие в 18:15) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 16:51) - Курумоч (прибытие в 18:20);

- № 6014/6013 Самара (отправление в 17:15) - Жигулевское Море (прибытие в 19:28) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 17:15) - Жигулевское Море (прибытие в 19:49);

- № 6312/6311 Жигулевское море (отправление в 18:12) - Самара (прибытие в 20:27) проследует по измененному расписанию Жигулевское море (отправление в 18:12) - Самара (прибытие в 20:28);

- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) - Тольятти (прибытие в 20:07) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 17:44) - Тольятти (прибытие в 20:26);

- №7379 Жигулевское Море (отправление 20:00) - Жигулевск (прибытие 20:16) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление 20:10) - Жигулевск (прибытие 20:26);

- № 6318/6317 Самара (отправление в 18:39) - Жигулевское море (прибытие в 20:53) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 18:39) - Жигулевское Море (прибытие в 21:15);

- № 7128/7127 Новокуйбышевская (отправление в 19:46) - Тольятти (прибытие в 22:05) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 19:46) - Тольятти (прибытие в 22:36);

- № 7381 Жигулевское Море (отправление в 21:52) - Жигулевск (прибытие в 22:08) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление в 22:21) - Жигулевск (прибытие в 22:37).

Источник:   СОВА

 

Фото:   pxhere.com

