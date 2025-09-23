4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения

107

В субботу, 4 октября, скорректируют график движения пригородных поездов. Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.



Так, 11 пригородных поездов изменят время движения:



- № 6310/6309 Самара (отправление в 13:03) - Курумоч (прибытие в 14:29) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 13:03) - Курумоч (прибытие в 14:34);



- № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отправление в 13:31) - Тольятти (прибытие в 15:54) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 13:31) - Тольятти (прибытие в 16:11);



- № 6377 Жигулевское Море (отправление в 15:40) - Отвага (прибытие в 16:11) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление в 16:00) - Отвага (прибытие в 16:31);



- № 6344/6343 Самара (отправление в 16:51) - Курумоч (прибытие в 18:15) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 16:51) - Курумоч (прибытие в 18:20);



- № 6014/6013 Самара (отправление в 17:15) - Жигулевское Море (прибытие в 19:28) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 17:15) - Жигулевское Море (прибытие в 19:49);



- № 6312/6311 Жигулевское море (отправление в 18:12) - Самара (прибытие в 20:27) проследует по измененному расписанию Жигулевское море (отправление в 18:12) - Самара (прибытие в 20:28);



- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) - Тольятти (прибытие в 20:07) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 17:44) - Тольятти (прибытие в 20:26);



- №7379 Жигулевское Море (отправление 20:00) - Жигулевск (прибытие 20:16) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление 20:10) - Жигулевск (прибытие 20:26);



- № 6318/6317 Самара (отправление в 18:39) - Жигулевское море (прибытие в 20:53) проследует по измененному расписанию Самара (отправление в 18:39) - Жигулевское Море (прибытие в 21:15);



- № 7128/7127 Новокуйбышевская (отправление в 19:46) - Тольятти (прибытие в 22:05) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отправление в 19:46) - Тольятти (прибытие в 22:36);



- № 7381 Жигулевское Море (отправление в 21:52) - Жигулевск (прибытие в 22:08) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление в 22:21) - Жигулевск (прибытие в 22:37).

Источник: СОВА

Фото: pxhere.com