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4 ноября в соцсетях стартует Всероссийский телемарафон «Национальный характер»

1 ноября 2022 12:15
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4 ноября в соцсетях стартует Всероссийский телемарафон «Национальный характер»

4 ноября в 08.00 (мск) в эфире национальной платформы «Смотрим», круглосуточных телеканалов холдинга ВГТРК, муниципального телеканала «Самара–24», сайта tvsamara.ru, и в соцсетях стартует Всероссийский телемарафон «Национальный характер». Центром управления грандиозным событием станет Самара – город с богатым историческим и культурным прошлым.

В День народного единства состоится увлекательное телевизионное путешествие вглубь веков. Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК зрители перенесутся на несколько столетий назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с героями национальных былин и эпосов, легендарными предшественниками и современниками, в эти дни отстаивающими независимость Великой страны.

Главная цель онлайн-марафона «Национальный характер» - написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент и заложившим основы всего миропорядка на планете, понять основу и суть нашего культурного кода, нашего национального характера.

Праздничный марафон «Национальный характер» охватит 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Объединяющим центром, по традиции, станет ГТРК «Самара».

Составим этнографическую телевизионную энциклопедию вместе! Станем свидетелями удивительной телевизионной телепортации. Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия – ровно в 8.00 по московскому времени 4 ноября 2022 года. 

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