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4 ноября самарская телебашня окрасится в цвета российского триколора.

Подсветка будет работать с 18.00.

В этот же день иллюминация украсит телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Калуге, Туле.

В полночь на Останкинской башне появится поздравительная видеооткрытка, а с 18:00 зажжется праздничная подсветка в цветах российского флага, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области