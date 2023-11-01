4 ноября Самарская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия»

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В День народного единства, 4 ноября 2023 года, на территории ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Событие, равного которому еще не было ни в истории ВДНХ, ни в истории нашей страны. По замыслу и масштабам выставка не имеет аналогов. Впервые на одной площадке будет представлена вся Россия, весь потенциал и мощь нашей страны. На одной площадке будут собраны стенды 89 регионов Российской Федерации. В тематических павильонах продемонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация наша — вот что главное. Её нам передали предки, а мы должны сохранить её для наших потомков и передать дальше», – отмечал Глава государства в послании Федеральному собранию.

Всего через 2 дня экспозиция Самарской области примет первых посетителей. По поручению Главы региона Дмитрия Азарова для подготовки к выставке была создана рабочая группа, разработана концепция и смысловое наполнение стенда.

При создании концепции выставочного стенда Самарской области стояла важная задача – представить регион как один из центров Поволжья. Самарский край является крупным промышленным, логистическим и научно-технологическим центром страны с активно развивающейся инфраструктурой. Вместе с тем регион богат культурными и природными достопримечательностями, что делает его привлекательным для туристов. Одной из основных функций стенда, по задумке организаторов, должна стать именно коммуникативная – информация, представленная на стенде, должна быть доступна и интересна для разных аудиторий – как для представителей государственных органов, бизнес-сообщества, так и для широкой публики.

Центральным элементом экспозиции Самарской области станет конструкция, визуально повторяющая одну из главных и узнаваемых достопримечательностей Самары, – скульптурную композицию «Ладья». Ладья не случайно выбрана в качестве символа: парус олицетворяет движение, порыв, динамику, силу, свежесть идей и жажду открытий – всё то, с чем сегодня ассоциирует себя Самарская область.

Парус ладьи будет представлять собой экран, на котором будут транслироваться фильмы о современной жизни Самарской области, о самых значимых достижениях за последние 20 лет в различных отраслях – промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.

«Нам есть что показать, есть что предъявить, есть чем гордиться. Но важно показать это интересно, доступно для людей, заинтересовать их. Красной нитью через всю выставку-форум должна проходить мысль: Самарская область – опорный край державы, и мы готовы выполнить задачу любой степени сложности», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По мнению Главы региона, участие в таком масштабном событии создаст возможности для российских, зарубежных организаций, инвесторов, жителей регионов нашей страны и дружественных стран узнать больше о нашей губернии.

Посетители стенда Самарской области смогут стать участниками виртуального запуска ракеты «Союз» со стартового комплекса, увидеть красоты Самарской Луки и Жигулевских гор, исторический центр Самары, новые парки и набережные, не покидая пределов ВДНХ.

Проводником в мир истории, культуры и уникальной природы Самарской области станет для посетителей экспозиции необычный гид – виртуальная девушка с красивым славянским именем Лада. Приложение «Чат-бот Лада» было разработано специально к открытию выставки «Россия». Лада – молодой краевед, настоящий патриот своей малой родины.

При формировании наполнения стенда были максимально учтены интересы потенциальных посетителей – взрослых, детей, поклонников науки и инноваций и тех, кто хочет проникнутся знаменитым волжским гедонизмом.

Интерактивные мероприятия, квесты и викторины, соревнования по рыбной ловле, виртуальное знакомство с волжской кухней, интерактивное участие в матче по футболу, хоккею и баскетболу с игроками самарских спортивных клубов «Крылья Советов», «Лада» и «Самара» – каждый сможет найти занятие по душе.

С первых дней работы выставки посетителей экспозиции Самарской области ждет насыщенная культурная, образовательная и деловая программы в рамках отраслевых и тематических недель, где можно будет познакомиться с достижениями нашего региона в сфере промышленности, инфраструктурного развития, IT, медицины, туризма, спорта, культуры, науки и образования и других.

Экспозицию Самарской области посетят выдающиеся спортсмены и научные деятели, педагоги, деятели культуры и искусства, общественные деятели, участники специальной военной операции.

В числе ключевых событий работы экспозиции Самарского региона: 7 ноября – Парад Памяти в Самаре, 30 ноября – День Самарского региона, 13 января – День рождения Самарской губернии, 12 апреля – День космонавтики.

Так, 7 ноября на главном экране стенда 63 региона будет организована трансляция Парада Памяти с площади Куйбышева в Самаре, уникального международного патриотического проекта, посвященного легендарному военному параду 7 ноября 1941 года, который прошел в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Проект символизирует память о легендарном параде, повлиявшем на ход истории, о тех солдатах и офицерах, которые, после парадного прохождения, отправлялись на фронт, о тружениках тыла, отдававших все свои силы во имя Победы. В масштабном событии примут участие более 100 парадных расчетов. Будут задействованы 41 военно-исторический клуб, 300 реконструкторов, 38 единиц исторической техники. В общей сложности в мероприятии запланировано участие порядка 6 тысяч человек, среди них – военнослужащие, которые принимали участие в Параде Памяти в прошлом году и буквально оттуда уходили на боевое слаживание, а затем на специальную военную операцию. Впервые в мероприятии будет участвовать парадный расчет из г.Бреста Республики Беларусь.

30 ноября, в день Самарского региона на выставке «Россия», планируется концертная программа выдающихся артистов Самарской области и первый авторский вечер заслуженного артиста России композитора Сергея Войтенко при участии звезд российской эстрады: Льва Лещенко, Дениса Майданова, Михаила Шуфутинского и других, предусмотрен розыгрыш туристических путевок, проведение церемоний бракосочетания. Также будет объявлен старт розыгрыша нового автомобиля Lada. Шанс выиграть машину будет у каждого, кто посетит экспозицию Самарской области на ВДНХ или присоединится к официальным аккаунтам в сети Интернет: https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya, https://t.me/samarossiya.

12 апреля – финальный день работы выставки «Россия». День космонавтики особенный для Самары, не случайно ее называют космической столицей. Именно в Самаре расположено ведущее российское предприятие по разработке и производству ракет-носителей среднего класса РКЦ «Прогресс», на территории Самарской области сосредоточены производственные мощности авиационно-космического комплекса: «ОДК-Кузнецов», «ТЯЖМАШ», «Авиаагрегат», «Металлист – Самара», «Авиакор», «Салют» и другие. 12 апреля для гостей стенда Самарской области запланирована мультиформатная культурно-образовательная программа.

Новости и актуальная информация о работе выставки и экспозиции Самарской области – в официальных каналах Самарской области на Международной выставке-форуме «Россия»: https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya, https://t.me/samarossiya.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства СО