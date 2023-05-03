4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»

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Школьные музеи боевой славы представят свои выставки и расскажут о музейных экспонатах, связанных с героической историей Великой Отечественной войны. Воспитанники военно-патриотических объединений Самарского региона станут участниками областного смотра часовых постов № 1, а на площади у Вечного огня пройдет церемония возложения цветов. Со сцены парка прозвучат патриотические песни в исполнении творческих коллективов и исполнителей образовательных организаций Самары. Также состоится акция «Сад Памяти».



В мероприятии примут участие официальные лица, участники Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», школьные и молодежные патриотические объединения.