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4 марта начнется Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников

27 февраля 2025 18:27
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В этом году к ней впервые смогут присоединиться ученики 10–11 классов.

Олимпиада проходит уже пять лет подряд, в этом году к ней впервые смогут присоединиться ученики 10–11 классов. Принять участие можно в любой день до 3 апреля включительно на образовательной платформе Учи.ру.

Школьники научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. А также попробуют себя в роли предпринимателей — будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. Задания адаптированы для всех возрастных групп: ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники отработают сценарии с изменяющимися условиями.
Олимпиаду откроет онлайн-урок директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова «Дропперы: как не стать помощником кибермошенников». Трансляция пройдет 4 марта в 9:30 по московскому времени и будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах пользователей на платформе Учи.ру, а также в официальном сообществе Банка России во ВКонтакте, где участники смогут задать вопросы спикеру.

«Мошенники все чаще вовлекают подростков в свои схемы, в основном через Интернет под предлогом легкого заработка. Во время урока я расскажу о распространенных ловушках, в которые злоумышленники завлекают молодых людей. Поговорим о том, что такое дропперство и чем оно грозит. Урок будет полезен и для родителей: я дам несколько практических советов, как помочь ребенку не стать соучастником финансовых преступлений», — отметил Вадим Уваров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти по логину и паролю от Учи.ру. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты», Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие пройдет при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Интерес к олимпиаде все время растет: в 2021 году к ней присоединились 800 тыс. школьников, в 2024 году — более 2,3 млн.

 

Фото: департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

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