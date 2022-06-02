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4 июня на площади Славы - военная присяга пяти спортивных рот ЦСКА в Самаре

2 июня 2022 14:58
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На верность Отечеству присягнут 197 новобранцев.

В субботу, 4 июня 2022 года в 11.30 на площади Славы в Самаре филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) впервые в истории города и региона проведет торжественную церемонию приведения к Военной присяге военнослужащих всех пяти существующих в России спортивных рот федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».

На верность Отечеству присягнут 197 новобранцев пяти спортивных рот ЦСКА, дислоцированных в г. Балашиха (Московская область), д. Ватутинки (Москва), Самаре, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Армейские спортсмены – надежный спортивный щит нашего Отечества. Среди них - победители и призеры Олимпийских игр, Всемирных военных игр, чемпионатов мира и Европы. Успехи представителей армейского Клуба – визитная карточка российского спорта.

Спортроты – явление уникальное: талантливые российские спортсмены смогут пройти срочную службу в армии без отрыва от тренировок и выступлений на соревнованиях. В числе новобранцев уже состоявшиеся звезды российского спорта.

Так на службу в весеннем призыве в спортивные роты ЦСКА, дислоцируемые в г. Балашиха и дер. Ватутинки Московской области прибыли Заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион командного турнира по фигурному катанию 2022 года, чемпион Европы Марк Кондратюк, Мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы-2020, победитель Первенства мира 2018 года среди юниоров – фигурист Денис Ходыкин, Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы-2020, серебряный призер Первенства мира-2018 года фигурист Артур Даниелян, Мастер спорта международного класса, победитель Первенства мира 2020 года конькобежец Степан Чистяков.

Среди талантливых и перспективных спортсменов на службу в спортроту ЦСКА г. Севастополь прибыли мастер спорта по вольной борьбе, чемпион мира среди юношей 2017 года, чемпион мира среди молодежи 2019 года, чемпион России среди молодежи 2021 года, бронзовый призёр турнира Гран-при «Иван Ярыгин-2022» Алан Багаев; кандидат в мастера спорта России по стендовой стрельбе, победитель Первенства России 2022 года среди юниоров Дмитрий Мельянов; кандидат в мастера спорта России по самбо, победитель Первенства мира 2021 года Владислав Онищенко.

Звездный состав спортроты ЦСКА, г. Самара в этот призыв представили уже титулованные спортсмены, в том числе кандидат в Мастера спорта, победитель Первенства мира по лыжным гонкам Александр Ившин, Мастер спорта, победитель Первенства мира в гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Анисимов и Мастер спорта, победитель Первенства мира по биатлону Кирилл Бажин.

Среди спортсменов на службу в спортивной роте ЦСКА, г. Санкт-Петербург прибыли кандидат в Мастера спорта по боксу, победитель и призёр чемпионатов Европы Ярослав Шихов, кандидат в Мастера спорта по современному пятиборью, победитель Первенства Европы Матвей Иванов-Куницкий, Мастер спорта по гребному слалому, победитель Первенства Европы Дмитрий Шестаков.

 

Фото:   департамент информационной политики СО  

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