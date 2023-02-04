4 февраля исполняется 150 лет со дня рождения писателя Михаила Пришвина

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Сегодня, 4 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина – русского и советского писателя, прозаика и публициста.



По образованию, полученному в Германии, Пришвин был землеустроителем. Он недолго поработал агрономом, затем стал корреспондентом и писателем. В 1906 году вышел первый его рассказ «Сашок». Путешествуя по Выговскому краю (традиционное Поморье) — он собрал 38 народных сказок и написал первую книгу очерков «В краю непуганых птиц», за которую получил награду Русского географического общества — Малую серебряную медаль.



Пришвин много путешествовал по стране: по Карелии и Норвегии, по Крыму и Кавказу, по Уралу и Дальнему Востоку. Увиденное и услышанное стало основой для его творчества. В 30-е годы он ездил на строительство Беломорско-Балтийского канала и написал после этой поездки огромный серьезный роман «Осударева дорога», который не был опубликован при его жизни, как и его «Повесть нашего времени» о Великой Отечественной войне.



В основном Михаил Пришвин известен как автор охотничьих и детских рассказов. Но мало кто знает о том, что всю свою сознательную жизнь он вел дневник: его начало положено в 1905 году, а последняя запись сделана в 1954-м. Это совершенно уникальное явление — таких дневников больше нет. Есть, например, дневники Чуковского, но записей в них не так много, Пришвин же вел дневник ежедневно, почти 50 лет! При жизни записи опубликованы не были и увидели свет лишь через 30 лет после смерти писателя.



Еще одним увлечением Пришвина была фотография — он почти не выпускал камеру из рук. И тексты дневника и фотоизображения стали зеркалом эпохи, свидетелем которой был писатель. В 1930 году он, например, сделал серию фотоснимков об уничтожении колоколов Троице-Сергиевой лавры. Основными темами его съемок были природа, деревенские окрестности и люди, сообщает пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара.

Фото: пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара