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38 мер поддержки получают семьи с детьми в Самарской области

10 июня 2024 15:09
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В Самарской области более 230 тысяч семей с детьми получают меры поддержки.

В Самарской области более 230 тысяч семей с детьми получают меры поддержки. Сейчас в регионе действуют 38 видов помощи, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». Это различные выплаты, пособия и компенсации, региональный семейный капитал, единое пособие, льготы на проезд и питание детей, при оплате ЖКУ и другие.

Всесторонняя поддержка семей, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство – всё это способствует демографическому развитию страны. Президентом Владимиром Путиным 2024 год объявлен в России Годом семьи.

В Сызрани в семье Татьяны и Юрия Черновых родилось 7 дочерей и 2 сына. Две старшие дочери уже выучились, создали свои семьи, проживают отдельно. Двое младших посещают детский сад. Остальные – школьники.

Как многодетные, семья пользуется всеми положенными по законодательству мерами социальной поддержки. Семейный бюджет поддерживает ежемесячные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на проезд школьникам, за присмотр и уход за детьми в детском саду, социальное пособие и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Мы получаем социальные выплаты, единое пособие на каждого ребенка. Конечно, для нашей семьи это ощутимая поддержка. Мы живем вполне хорошо, ни в чем не нуждаемся, благодаря нашему государству, которое нас поддерживает»,- говорит Татьяна Чернова.

Дружная семья ведет домашнее хозяйство, занимается выращиванием овощей и ягод, разводит коз. Все свое свободное время семья старается проводить вместе, любят выезжать на природу и рыбалку.

Все дети Черновых имеют отличные успехи в учебе, увлекаются музыкой, танцами и спортом. За успехи в воспитании детей Татьяна Викторовна получила награду «Материнская доблесть» и другие. В мае этого года Черновы стали победителями областного фотоконкурса «Планета семья» в номинации «Будни большой семьи».

«По указу Президента, у нас вводятся новые меры поддержки для многодетных семей. Например, уже с 1 апреля школьники и студенты получают бесплатное питание, также выдается социальная карта на проезд школьникам из многодетной семьи, скоро начнется прием заявлений на выплату на одежду для посещения учебных занятий и спортивную форму», - комментирует заведующая сектором контроля назначения социальных выплат управления социальной защиты населения по г. Сызрань Анна Телегина.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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