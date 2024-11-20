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36% самарцев согласны на переработки при условии хорошего вознаграждения

20 ноября 2024 10:37
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36% самарцев согласны на переработки при условии хорошего вознаграждения

Каждый второй не готов к переработкам — даже за достойную оплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали ищущие работу на полную занятость горожане.

53% самарцев являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной ТК, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины, среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 57% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Горожан, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (60%).

На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 36% граждан. Каждый пятый (19%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласен каждый девятый гражданин и еще 4% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю.

Лишь 2% могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин. Граждане в возрасте 35—45 лет согласны вкалывать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (3%). Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей (4%).

Время проведения: 18—19 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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