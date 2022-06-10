34% самарцев тратят на содержание своих домашних питомцев в среднем 3-5 тыс. рублей в месяц

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Три четверти самарцев держат у себя домашних животных, причем кошек заводят чаще, чем собак, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. 34% самарских владельцев тратят на содержание своих питомцев 3-5 тыс. рублей в месяц и чаще всего покупают им лакомства и игрушки. Продажи зоотоваров на Ozon в Самаре и области в начале июня выросли в два год к году.

Самарцы больше всего любят котиков, показало исследование Ozon. Усатые-полосатые любимцы есть у 48% владельцев домашних животных, тогда как собак заводят только 40% респондентов. Прочая живность сильно уступает кошкам и собакам по популярности. Например, кроликов дома держат 10% опрошенных, грызунов - 5%, крыс - 3%.

Возможно, уход за котами выглядит проще для самарцев. В категории товаров, предназначенных именно для кошек, жители Самары чаще всего покупают на Ozon когтеточки (их продажи в мае-июне выросли в три раза год к году). Зато владельцы собак приобретают значительно больше товаров для своих любимцев: им требуются и намордники (рост в два раза), и поводки (+73%), и шлейки (рост на 80%).

Летом многие самарские хозяева вывозят своих питомцев на дачу: 35% отправляют их за город на все три месяца, еще 33% берут животных с собой, когда сами ездят на дачу по выходным. На природе кошки и собаки обычно сталкиваются с большим количеством опасностей, чем в городе - это и травмы, и укусы насекомых, и стресс от переезда. Владельцы животных стараются максимально защитить своих любимцев: 34% прививают питомца перед выездом на дачу, 35% обрабатывает его от клещей, 14% не отпускают животных на самовыгул.

О повышенном уровне заботы говорит и рост продаж зоотоваров в преддверии дачного сезона. В мае-начале июня в Самаре и области на Ozon продажи ошейников от блох и клещей, а также витаминов для животных увеличились более чем в три раза в годовом сравнении. Беспокоятся хозяева и о том, чтобы их питомцы не потерялись на даче. Каждый третий надевает кошке или собаке ошейник с контактами владельца, 3% покупают GPS-трекеры, помогающие найти пропавшее животное.

Животные, остающиеся на лето в городе, тоже проводят немало времени на улице. Более трети самарских владельцев (38%) гуляют со своими питомцами каждый день, еще 24% - иногда, в основном в хорошую погоду. На прогулку собак чаще всего выводят на поводках - так делают 31% респондентов, тогда как шлейки для своих питомцев покупают только 19%. Каждый седьмой выбирает для четвероногого друга светящийся ошейник, 26% носят животных на руках или в специальном рюкзаке. Многие хозяева предпочитают проводить время с животными активно: 24% бегают вместе с ними, 16% ездят на велосипеде, 17% играют на улице.

Помимо обязательных кормов и ветеринарных препаратов, самарские владельцы покупают своим любимцам множество приятных мелочей. Например, лакомства - их дают животным 48% респондентов. Также популярны игрушки (41%), витамины (27%), лежанки (10%), когтеточки и одежда (по 9%). Все это четверть самарцев (26%) приобретают на мультикатегорийных маркетплейсах, еще 29% - в специализированных онлайн магазинах. В Самара и бласти на Ozon в мае-начале июня продажи лакомств для животных и когтеточек выросли в три раза год к году, одежды для домашних питомцев - в 3,2 раза, обуви - в 6,3 раза, лежанок - в три раза.

34% самарцев тратят на содержание своих домашних питомцев в среднем 3-5 тыс. рублей в месяц, еще 45% - до 3 тыс. рублей в месяц, а 5% - 5-10 тыс. рублей в месяц. 12% самарцев готовы выделить более 10 тыс. рублей для любимцев.