33% родителей в Самаре считают, что начинать подрабатывать можно с 14 лет

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Каждый третий родитель считает, что начинать работать можно с 14 лет, каждый четвертый — с 16 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет из Самары.

2% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения им возраста 12 лет, 10% убеждены в допустимости труда детей с 12—13 лет. Наиболее популярно мнение, что начинать подрабатывать можно с момента получения паспорта: 33% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком. С точки зрения 23% самарцев, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 19%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.



В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию, и лишь потом начинать работать, тоже больше среди женщин (11% против 7% среди мужчин).



Время проведения: 13—21 февраля 2023 года