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32 года особого назначения: ОМОН «Смерч» празднует очередной день рождения

7 апреля 2025 13:34
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32 года особого назначения: ОМОН «Смерч» празднует очередной день рождения

Отряду мобильному особого назначения «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области исполнилось 32 года. По традиции, в этот день торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориальной доске подполковнику полиции Денису Лазутину, погибшему при выполнении служебного долга.

Решение о создании самарского ОМОН на транспорте было принято в далеком 1993 году. Основная задача отряда: охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона. С момента образования и до сегодняшнего дня, в его составе служат люди уникальных специальностей - водители речных судов, водолазы, инженеры-саперы, взрывотехники, кинологи, способные выполнять поставленные задачи в сложнейших условиях.

В актовом зале спецподразделения личный состав ОМОН «Смерч» и ветеранов службы поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков.
«Ежедневно вы несете службу в зоне особой ответственности, вы охраняете общественный порядок и обеспечиваете безопасность на ключевых узловых объектах транспортной инфраструктуры не только самарского региона, но и за его пределами, - сказал, поздравляя сотрудников спецподразделения Евгений Панков. Отрадно, что вы поддерживаете те славные традиции, которые были заложены в далеком 93-ем году нашими дорогими ветеранами, бережно храните историю отряда. Уверен, что она пополнится уникальными страницами, а вы продолжите грамотно и профессионально  выполнять все поставленные перед подразделением задачи».

Отличившимся сотрудникам и ветеранам подразделения были вручены ведомственные награды, благодарственные письма и ценные подарки.

Справочно:
Бойцы транспортного ОМОН приняли участие почти в 1000 специальных мероприятий. Сотрудниками подразделения задержано более 100  человек, совершивших различного рода противоправные деяния, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления. Из незаконного оборота изъято 145 единиц огнестрельного оружия, а также свыше 2,5 кг наркотических веществ. Специалисты группы разминирования  регулярно выезжали на осмотр подозрительных предметов и при необходимости обезвреживали их. В результате было уничтожено свыше 200 единиц различных боеприпасов и почти 7 килограммов взрывчатых веществ.

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