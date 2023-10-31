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31 октября – День следственных изоляторов и тюрем

31 октября 2023 17:12
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В Сызрани работает один из старейших следственных изоляторов во ФСИН России.

Сегодня отмечают свой праздник работники следственных изоляторов и тюрем. Что касается уголовно-исполнительной системы Самарской области, то в ней насчитываются три следственных изолятора и одно помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора.

История этого праздника уходит своими корнями в октябрь 1963. Тогда 31 октября коллегия министерства охраны общественного порядка РФСР приняла решение о создании СИЗО, как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

В 2006 году подписан приказ, объявивший этот день профессиональным праздников всех сотрудников следственных изоляторов.

На территории Самарской области (город Сызрань) работает один из старейших следственных изоляторов во ФСИН России. Он был образован в 1911 году и здесь содержались многие знаменитые подследственные. К примеру, сын репрессированного командарма Якира, военные, обвиняемые.

Сейчас здесь трудится 199 аттестованных сотрудников и 28 человек гражданского персонала. Они обеспечивают порядок и условия содержания под стражей, постоянно контактируют с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными к лишению свободы.

Руководство УФСИН тепло поздравило сотрудников и гражданских СИЗО с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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