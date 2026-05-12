30 семей из Самарской области принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Уфе

В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . 285 семейных команд из 14 регионов Приволжского федерального округа встретились, чтобы пройти серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей». Победители полуфинала представят свой регион в июле 2026 года в финале конкурса в Москве и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Приволжье стало одним из самых массовых по количеству заявок в этом сезоне: за возможность пройти в полуфинал от этого федерального округа боролись 140 тысяч человек – это почти 40 тысяч семейных команд из всех 14 регионов. В итоге путевку в Уфу получили 285 семей, в том числе 30 семей из Самарской области.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул:

«Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли по всей России – от Дальнего Востока до Северо-запада. Сегодня эстафету принимает Приволжье – удивительный край, здесь на одной земле веками живут люди разных национальностей, традиций и культур. Участники приезжают в ярких национальных костюмах, с атрибутами, подчеркивающими самобытность каждого народа – все это создает уникальную атмосферу многообразия. Здесь собрались 285 семей со всего федерального округа, объединенных общими ценностями, взаимопониманием, поддержкой, уважением друг к другу. Это династии педагогов, врачей, авиаторов, священнослужителей и многих других. Мы желаем, чтобы этот полуфинал прошел для всех увлекательно, интересно и оставил в сердце каждой семьи самые теплые воспоминания, дополняя семейную историю новой яркой главой!».

Всего на площадке более 1500 человек, среди них 572 ребенка, 520 родителей, 353 представителя поколения бабушек и дедушек и 4 прабабушки.

Многие семьи принимают участие в конкурсе уже во второй раз. «Мы приехали из Самарской области, из города Похвистнево. Принимаем участие в конкурсе уже второй раз. В 2024 году мы не прошли в финал, а сейчас хотим побороться за участие в финале. Но в первую очередь мы приехали сюда за эмоциями, за еще большим сплочением нашей семьи», - отметила семья Ермолаевых, Видякиных, Чекуновых.

В конкурсные дни 12 и 13 мая семьям предстоит пройти череду интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний, которые начнутся с викторины от Российского общества «Знание» – «Знание.Игра». Все задания объединены общей темой «Быть семьей», а часть из них посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона.

«Наша особенность - семейные традиции: «Бессмертный полк», военные письма, которые мы храним, и вышивка, которая передается из поколения в поколение. Принимая участие в конкурсе, мы хотим сплотить нашу семью еще больше, получить новые эмоции и, возможно, ввести новую традицию - участвовать каждый год в конкурсе «Это у нас семейное», - отметила Татьяна Филипповна, капитан команды семьи Головиных, Первушкиных из Самарской области.

Кульминацией полуфинала станет церемония подведения итогов 14 мая, на которой назовут имена семей – победителей.

