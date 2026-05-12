30 семей из Самарской области принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Уфе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения.
Самарская область в числе первых присоединилась к новому проекту Общества «Знание» Знание.Безопасность
2 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева с «Юбилейной программой».
САТОБ: «Юбилейная программа» Государственного академического Русского оркестра имени В.В. Андреева
В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.
Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета  - в полуфинале всероссийского конкурса
На Самарском заводе полимерных изделий (СЗПИ) завершена активная фаза внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Производительность труда»: самарский завод повысил выработку после участия в федеральном проекте
Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путевку в детский лагерь.
В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

30 семей из Самарской области принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Уфе

235
0 семей из Самарской области принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Уфе

В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 285 семейных команд из 14 регионов Приволжского федерального округа встретились, чтобы пройти серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей». Победители полуфинала представят свой регион в июле 2026 года в финале конкурса в Москве и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Приволжье стало одним из самых массовых по количеству заявок в этом сезоне: за возможность пройти в полуфинал от этого федерального округа боролись 140 тысяч человек – это почти 40 тысяч семейных команд из всех 14 регионов. В итоге путевку в Уфу получили 285 семей, в том числе 30 семей из Самарской области.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул:

«Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли по всей России – от Дальнего Востока до Северо-запада. Сегодня эстафету принимает Приволжье – удивительный край, здесь на одной земле веками живут люди разных национальностей, традиций и культур. Участники приезжают в ярких национальных костюмах, с атрибутами, подчеркивающими самобытность каждого народа – все это создает уникальную атмосферу многообразия. Здесь собрались 285 семей со всего федерального округа, объединенных общими ценностями, взаимопониманием, поддержкой, уважением друг к другу. Это династии педагогов, врачей, авиаторов, священнослужителей и многих других. Мы желаем, чтобы этот полуфинал прошел для всех увлекательно, интересно и оставил в сердце каждой семьи самые теплые воспоминания, дополняя семейную историю новой яркой главой!».

Всего на площадке более 1500 человек, среди них 572 ребенка, 520 родителей, 353 представителя поколения бабушек и дедушек и 4 прабабушки.

Многие семьи принимают участие в конкурсе уже во второй раз. «Мы приехали из Самарской области, из города Похвистнево. Принимаем участие в конкурсе уже второй раз. В 2024 году мы не прошли в финал, а сейчас хотим побороться за участие в финале. Но в первую очередь мы приехали сюда за эмоциями, за еще большим сплочением нашей семьи», - отметила семья Ермолаевых, Видякиных, Чекуновых.

В конкурсные дни 12 и 13 мая семьям предстоит пройти череду интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний, которые начнутся с викторины от Российского общества «Знание» – «Знание.Игра». Все задания объединены общей темой «Быть семьей», а часть из них посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона.

«Наша особенность - семейные традиции: «Бессмертный полк», военные письма, которые мы храним, и вышивка, которая передается из поколения в поколение. Принимая участие в конкурсе, мы хотим сплотить нашу семью еще больше, получить новые эмоции и, возможно, ввести новую традицию -   участвовать каждый год в конкурсе «Это у нас семейное», - отметила Татьяна Филипповна, капитан команды семьи Головиных, Первушкиных из Самарской области.

Кульминацией полуфинала станет церемония подведения итогов 14 мая, на которой назовут имена семей – победителей.

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
12 мая 2026  12:42
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
236
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
1201
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1585
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1649
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1433
Весь список