3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ» — событие, которое меняет привычное представление о модной индустрии. 0+

В этот вечер мода станет больше, чем вопрос стиля. Она превратится в язык свободы, поддержки и вдохновения. На подиум выйдут молодые модели с ментальными особенностями, чтобы доказать: у красоты нет границ.

Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.

Программа показа «Мода без границ»:

Дефиле самарских брендов Коллекция люксового бренда KARUSEL

Авторские коллекции дизайнеров Светланы Богатовой и Татьяны Головой

Вязаный трикотаж от бренда Li Ma

Сумки-тоуты FLW

Музыкальное выступление Артема Седова и проекта «Медная бабочка» — особенные песни, которые трогают душу. Все песни написаны Артемом и они терапевтические. Это стоит услышать.

Интерактив от Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл» - нейропсихолог будет проверять работу управляющих высших психических функций, а психолог поможет понять, что же я сейчас чувствую

Подарки и розыгрыши от партнеров

Дата и место проведения: Самарский бизнес-инкубатор (ул. Главная, 3). Вход свободный

Организатор проекта — Кристина Васильева, топ-модель, кастинг-директор, педагог-наставник, основатель женского клуба «СРЕДА» и будущего интегрированного модельного агентства.

«Когда молодым людям с особенностями исполняется 18 лет, они часто остаются без возможности для самореализации. Этот показ — шанс показать им и их родителям, что они могут жить активной и наполненной жизнью», — говорит Кристина Васильева.

«Мода без границ» — это мода, которая вдохновляет, объединяет и меняет жизни.