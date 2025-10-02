3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ» — событие, которое меняет привычное представление о модной индустрии. 0+
В этот вечер мода станет больше, чем вопрос стиля. Она превратится в язык свободы, поддержки и вдохновения. На подиум выйдут молодые модели с ментальными особенностями, чтобы доказать: у красоты нет границ.
Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.
Программа показа «Мода без границ»:
Дефиле самарских брендов Коллекция люксового бренда KARUSEL
Авторские коллекции дизайнеров Светланы Богатовой и Татьяны Головой
Вязаный трикотаж от бренда Li Ma
Сумки-тоуты FLW
Музыкальное выступление Артема Седова и проекта «Медная бабочка» — особенные песни, которые трогают душу. Все песни написаны Артемом и они терапевтические. Это стоит услышать.
Интерактив от Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл» - нейропсихолог будет проверять работу управляющих высших психических функций, а психолог поможет понять, что же я сейчас чувствую
Подарки и розыгрыши от партнеров
Дата и место проведения: Самарский бизнес-инкубатор (ул. Главная, 3). Вход свободный
Организатор проекта — Кристина Васильева, топ-модель, кастинг-директор, педагог-наставник, основатель женского клуба «СРЕДА» и будущего интегрированного модельного агентства.
«Когда молодым людям с особенностями исполняется 18 лет, они часто остаются без возможности для самореализации. Этот показ — шанс показать им и их родителям, что они могут жить активной и наполненной жизнью», — говорит Кристина Васильева.
«Мода без границ» — это мода, которая вдохновляет, объединяет и меняет жизни.