3 ноября пункт вакцинации в СОУНБ продолжит работу

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Завтра, 3 ноября, пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке продолжит работу.



С 8.00 до 20.00 по адресу г.Самара, пр.Ленина, 14А все желающие смогут сделать прививку от COVID-19.



Будут работать 25 мобильных прививочных бригад.



Вакцинация будет проводиться вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".



Проведите нерабочие дни с пользой для здоровья!



Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность.

Фото: департамент информационной политики СО