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3 из 10 жителей Самары — за то, чтобы зваться молодежью до 35 лет

19 сентября 2024 09:36
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3 из 10 жителей Самары — за то, чтобы зваться молодежью до 35 лет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары.

В 2020 году согласно Положению о молодежной политике РФ порог молодости был сдвинут, теперь к категории молодежи официально причислены все граждане страны от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым. Сегодня 3 из 10 жителей Самары признают, что к молодежи относятся люди не старше 35 лет. 24% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет. 17% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 13% — в 20. Среди прочих ответов были варианты, согласно которым молодыми людьми можно считать граждан в возрасте до 36—44 лет («Рекомендация ВОЗ»; «Я ко всем обращаюсь "молодой человек"»).

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет (33 и 29% соответственно). Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами (23% против 11% среди женщин).

Закономерно, что продлить молодежный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: горожане в возрасте от 25 до 34 лет (34%).


Время проведения: 9—18 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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