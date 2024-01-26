3 из 10 самарцев нужна консультация по вопросу, как рассчитываются отпускные

156

3 из 10 горожан обращаются к бухгалтерам и кадровикам за разъяснениями по поводу начисления отпускных. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работ SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, ходившие в ежегодный оплачиваемый отпуск в течение календарного года.

30% самарцев за последние 12 месяцев обращались к специалистам финансового или кадрового отдела с просьбой пояснить порядок начисления отпускных выплат: в итоге 22% поняли, как рассчитываются отпускные, 8% — нет. 70% за разъяснениями не обращались, среди них как те, кто знает порядок расчета, так и те, кто постеснялся спросить.



Больше вопросов к суммам отпускных возникает у горожан до 34 лет (37% из них запрашивают консультации). Чем старше респонденты, тем реже они обращаются с подобными вопросами к бухгалтерам и кадровикам (20% среди тех, кому 45 лет и больше).



Время проведения: 19—25 января 2024 года.