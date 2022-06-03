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3 июня стартует Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций
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3 июня стартует Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций

3 июня 2022 16:49
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Самарскую губернию представит делегация из 48 человек.

Сегодня, 3 июня, в Челябинске стартует Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Впервые студенты ссузов со всей страны встретятся в уральском городе, чтобы побороться за заветные награды.

На первой студвесне для профессиональных образовательных организаций Самарскую губернию представит делегация из 48 человек, в состав которой вошли творческие коллективы из Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования СГЭУ, Отрадненского нефтяного техникума и др.

Для участия в конкурсной программе были отобраны лучшие номера. Вокал, хореография, художественное слово и региональная программа под названием «Драконобои, или как проучить дракона» – всё это студенты нашего региона представят на суд компетентного жюри.
Российская студенческая весна ещё надолго останется в нашем сердце. Напомним, с 18 по 24 мая 30-ая юбилейная «Российская студенческая весна» проходила в Самарской губернии - на своей исторической родине. Впервые фестиваль объединил почти 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также 9 делегаций из дружественных стран, в том числе ДНР и ЛНР.

«Мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну. Я уверен, что, вновь зарядившись нашей волжской, самарской энергией, Студвесна и дальше будет развиваться. Будет еще ярче и красочнее, будет такой же прекрасной, как наша великая родина – Россия!», - отметил на церемонии закрытия Российской студенческой весны Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Масштабность мероприятия поразила с первых минут старта фестиваля. Качество подготовки, продуманность и организацию фестиваля высоко оценил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Высокую оценку фестивалю дал помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, отметив масштаб мероприятия.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что XXX «Российская студенческая весна», блестяще проведенная в Самаре, стала большим событием.

В период проведения фестиваля Самара стала молодёжной столицей России. Добрая, позитивная энергия, атмосфера творчества зарядила не только регион, но и всю страну.

«Мы заложили очень много традиций. Но самое главное – в этом году впервые для Студвесны был написан гимн фестиваля с ключевой мыслью - «Верь России, верь себе». Он звучал на церемонии открытия, звучал на каждой конкурсной площадке и теперь ещё долгие годы будет сопровождать фестиваль. В юбилейный год был официально утвержден флаг Студвесны. В день открытия фестиваля мы впервые его подняли на стадионе «Солидарность Самара Арена»», - поделился заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

 

Фото:  пресс-служба департамента информационной политики СО

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