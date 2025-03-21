29% самарцев не общаются с коллегами после работы

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

4 из 10 самарцев (40%) регулярно встречаются с коллегами вне рабочего места. Еще 6% респондентов только недавно начали общаться с коллегами за пределами офиса. Согласно комментариям, самые популярные места для таких встреч — это кафе, рестораны и парки. 25% опрошенных рассказали, что раньше встречались с сослуживцами в свободное время, но теперь перестали это делать. 29% не общались и не общаются с коллегами после работы: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».



Мужчины чаще женщин рассказывают о том, что и раньше, и сейчас общаются с коллегами. Женщины чаще говорят, что дружеские встречи остались в прошлом.



Горожане старше 45 лет чаще проводят время с коллегами в неформальной обстановке, чем те, кто младше. Самыми дружелюбными коллегами оказались граждане с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (52%) готов общаться с коллегами за пределами офиса. О том, что раньше находили время на встречи с коллегами, а теперь прекратили общение, чаще говорят респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (48%).



Общение вне работы может укреплять командный дух, но важно помнить о личных границах. Не стоит навязывать свое общество тем, кто предпочитает разделять работу и личную жизнь.



Время проведения: 6—18 марта 2025 года