28 декабря — обычный рабочий день в большинстве компаний Самары

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб компаний, работающие в режиме 5-дневки.

В 2024 году суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.



В 61% компаний Самары рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ.



В 25% организаций персонал отпустят домой раньше. 12% работодателей вызывают только дежурных работников.



Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.



Время проведения: 17—25 декабря 2024 года