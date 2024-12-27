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28 декабря — обычный рабочий день в большинстве компаний Самары

27 декабря 2024 09:29
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28 декабря — обычный рабочий день в большинстве компаний Самары

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб компаний, работающие в режиме 5-дневки.

В 2024 году суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.

В 61% компаний Самары рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ.

В 25% организаций персонал отпустят домой раньше. 12% работодателей вызывают только дежурных работников.

Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.

Время проведения: 17—25 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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