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27 апреля жители Самарской области присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы»

27 апреля 2023 17:32
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Земляков, которые решили проверить свои знания, поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.

В четверг, 27 апреля, жители Самарской области присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы», которая в этом году прошла в пятый раз и объединила разные поколения людей. Земляков, которые решили проверить свои знания истории и основных событий Великой Отечественной войны, поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.

В этом году в регионе организовано более 1200 пунктов проведения акции общей вместимостью свыше 50 тысяч человек. Написать «Диктант Победы» можно было в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, центрах социального обслуживания населения, а также на базе органов правопорядка, промышленных предприятий и воинских частей. Помимо прочего, точками сбора участников акции стали ресурсные центры поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, волонтерские штабы, которые оказывают дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Центральной площадкой акции в этом году стал Региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова.

«Здесь собрались люди разных поколений, что очень радует. Но отдельно хочу отметить наших удивительных жен Героев. Рад видеть лица, которые хорошо знакомы не только мне, но и всей стране благодаря замечательному проекту «Жены Героев». Спасибо, что вы сегодня здесь — вдохновляете на новые подвиги, дарите уверенность в том, что Победа будет за нами», – обратился Дмитрий Азаров.

Приветствуя участников акции, которая за пять лет проведения уже стала всенародной, Глава региона отметил, что сегодня как никогда важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях фронта и тыла.

«Диктант пишут люди по всей стране и в десятках зарубежных государств, которые понимают значение Великой Отечественной войны, вклад советского, российского народа в разгром фашизма, бережно, с уважением и благодарностью относятся к нашей совместной истории», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил: невозможно любить то, чего не знаешь, быть настоящим патриотом, не зная историю страны. «Диктант Победы» создает условия для того, чтобы вне зависимости от возраста гражданин России либо человек, проживающий в другой стране, узнал больше о нашей истории – трагической, славной и победной. Узнавая все больше о великих Героях, их бессмертных подвигах, об истории Родины – нашей великой России, нашей малой родины – самарской земли, человек становится настоящим патриотом», – отметил Дмитрий Азаров.

Участникам акции нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе.

Глава региона поблагодарил всех участников за патриотический настрой и желание сохранить историческую память. «Эта память сегодня является стержнем нашего общества. День Победы сегодня является праздником, который объединяет все слои населения независимо от политических предпочтений, вероисповедания, проживания. Это в сердце каждого россиянина, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И сегодня «Диктантом Победы» фактически открывается череда праздничных, торжественных мероприятий, посвященных святому дню – Дню великой Победы. Я очень рад, что настоящих патриотов на самарской земле становится все больше и больше в это непростое время».

Юрий Поляков отметил, что сочетание двух слов «Диктант Победы» само по себе очень символично. Писатель напомнил участникам акции строки Анны Ахматовой из стихотворения «Мужество». «Все понимали тогда, впрочем, как и сейчас, что борьба шла за нашу цивилизацию, за нашу культуру, язык, который является синонимом слова народ. Потому что без языка нет народа», – подчеркнул писатель.

Сегодня писатель проведет творческую встречу с жителями региона в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе», который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

Юрий Поляков – автор известных произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», автор сценария к фильму «Ворошиловский стрелок» и многих других. Юрий Поляков долгие годы являлся главным редактором и председателем редакционного совета «Литературной газеты», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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