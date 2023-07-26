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26 июля 1936 года родился Владимир Середавин – заслуженный врач России, Почётный гражданин города Самары

26 июля 2023 17:42
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В 1975 году Владимир Диaмидoвич возглавил Куйбышевскую областную больницу им. М.И. Калинина.

26 июля 1936 года родился Владимир Диамидович Середавин –хирург, общественный деятель, заслуженный врач Российской Федерации, Почётный гражданин города Самары.

После окончания лечебно-профилактического факультета Куйбышевского медицинского института Владимир Середавин начал работать врачом-хирургом Кинель-Черкасской районной больницы. Вскоре Владимир Диамидович стал заведующим организационно-методическим отделом, а позднее возглавил больницу. При нем в районе были построены сразу два новых медучреждения: больница в селе Тимашево и центральная больница в Кинель-Черкассах.

В 1975 году Владимир Диaмидoвич возглавил Куйбышевскую областную больницу им. М.И. Калинина. Он лично руководил грандиозным по тем временам строительством больницы. При В.Д. Середавине были введены в эксплуатацию 5-этажное здание поликлиники, акушерский корпус на 130 коек и педиатрический корпус на 300 коек.

Больница под его руководством стала одним из трех медицинских учреждений России, где есть центр по пересадке костного мозга, спасший жизни тысячам людей, а также организовано отделение эндоскопической хирургии, где успешно проводятся бескровные операции.

Владимир Димадович Середавин приложил немало усилий для возрождения казачества в Поволжье, был полковником казачьих войск и начальником медицинской службы Волжского Казачьего войска. В 1997—2001 годах он являлся депутатом Самарской Губернской думы. С апреля 2002 года Владимир Диамидович Середавин — почëтный главный врач СОКБ им. М. И. Калинина.

Именем В.Д. Середавина в 2006 году назван сквер на территории Самарской областной клинической больницы, а перед зданием установлен бюст бывшего главного врача. С 28 января 2015 года по ходатайству коллектива медучреждения Самарской областной клинической больнице присвоено имя её почетного главного врача В. Д. Середавина. А в 2017 художники студии «Самара Граффити» создали мурал-арт на торце дома № 4 по улице Губанова в память о заслуженном враче, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Самарского Исторического парка

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