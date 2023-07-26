26 июля 1936 года родился Владимир Середавин – заслуженный врач России, Почётный гражданин города Самары

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26 июля 1936 года родился Владимир Диамидович Середавин –хирург, общественный деятель, заслуженный врач Российской Федерации, Почётный гражданин города Самары.



После окончания лечебно-профилактического факультета Куйбышевского медицинского института Владимир Середавин начал работать врачом-хирургом Кинель-Черкасской районной больницы. Вскоре Владимир Диамидович стал заведующим организационно-методическим отделом, а позднее возглавил больницу. При нем в районе были построены сразу два новых медучреждения: больница в селе Тимашево и центральная больница в Кинель-Черкассах.



В 1975 году Владимир Диaмидoвич возглавил Куйбышевскую областную больницу им. М.И. Калинина. Он лично руководил грандиозным по тем временам строительством больницы. При В.Д. Середавине были введены в эксплуатацию 5-этажное здание поликлиники, акушерский корпус на 130 коек и педиатрический корпус на 300 коек.



Больница под его руководством стала одним из трех медицинских учреждений России, где есть центр по пересадке костного мозга, спасший жизни тысячам людей, а также организовано отделение эндоскопической хирургии, где успешно проводятся бескровные операции.



Владимир Димадович Середавин приложил немало усилий для возрождения казачества в Поволжье, был полковником казачьих войск и начальником медицинской службы Волжского Казачьего войска. В 1997—2001 годах он являлся депутатом Самарской Губернской думы. С апреля 2002 года Владимир Диамидович Середавин — почëтный главный врач СОКБ им. М. И. Калинина.



Именем В.Д. Середавина в 2006 году назван сквер на территории Самарской областной клинической больницы, а перед зданием установлен бюст бывшего главного врача. С 28 января 2015 года по ходатайству коллектива медучреждения Самарской областной клинической больнице присвоено имя её почетного главного врача В. Д. Середавина. А в 2017 художники студии «Самара Граффити» создали мурал-арт на торце дома № 4 по улице Губанова в память о заслуженном враче, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка