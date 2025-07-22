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24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»

22 июля 2025 11:02
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24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»

С 24 по 29 июля 2025 года на территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах в Самарской области пройдёт Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. В этом году форум соберёт 1400 участников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также других регионов России. Форум проводится в 13-й раз и традиционно становится площадкой для развития молодёжных инициатив, получения нового опыта и формирования ценностного сообщества.

Торжественное открытие форума состоится 24 июля на главной сцене. Участников ждёт насыщенная программа, которая начнется с парада делегаций. В этом году мероприятие пройдёт в формате сюжетной игры. Открытие станет первой точкой захватывающего сюжета. По замыслу, из-за сбоя машины времени участники окажутся в мире, где стёрта история, а будущее невозможно.

Кульминацией церемонии станет запуск символического арт-объекта «Машина времени», знаменующего старт игры. Гостей также ждут выступления творческих коллективов и встреча с почётными спикерами. Церемония даст начало яркой форумной неделе, где каждый сможет проявить себя и ощутить единство общей цели.

Сюжетная игра станет основой всей образовательной программы. Каждый участник будет включён в общий сценарий, в котором предстоит восстанавливать хронологию событий, искать связь между прошлым и будущим, изучать биографии выдающихся россиян и формировать образ страны, в которой хочется жить. Работа будет выстроена в рамках семи профильных направлений: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

В рамках форума состоятся два грантовых конкурса:

  • Росмолодёжь.Гранты, где участники смогут защитить проекты и получить до 1 миллиона рублей на реализацию инициатив,
  • и Конкурс грантов на развитие гражданского общества в Приволжском федеральном округе, организованный Фондом содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Культурная программа включит окружной конкурс региональной песни «Голоса иВолги», фестиваль диджеинга, турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт» и конкурс региональных шатров. Также участников ждут экскурсии на предприятия Самарской области, обзорные поездки по городу, мастер-классы, тематические встречи, спортивные мероприятия и вечерние творческие события.

Одним из центральных акцентов станет патриотическая повестка. На площадке будет работать павильон исторической памяти, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, все участники пройдут культурно-патриотический минимум: тематические вечерние площадки «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первыми!», где через творчество, физическую активность и добровольчество молодёжь сможет выразить свою позицию и ценности.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» – крупнейшая молодёжная образовательная площадка ПФО, проводится с 2013 года. В 2025 году форум пройдёт в 12-й раз. За годы существования в нём приняли участие более 20 000 молодых людей из всех регионов России.

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