Я нашел ошибку
Главные новости:
Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки!
23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека»
В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» .
В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей.
Лесничества Самарской области готовятся к пожароопасному сезону
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха.
Заслуженный мастер спорта Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти
Курсантам была доведена информация о порядке поступления в вузы ФСИН России, разъяснена специфика деятельности уголовно-исполнительной системы.
Сотрудники УФСИН СО осуществили выезд в лицей государственной службы и правоохранительных органов
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека»

22 марта 2024 16:13
43
Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки!

 23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека».

Фестиваль призван привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им возможность обрести новый дом и хозяев. 0+

В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Своих подопечных привезут 5 приютов Самары, а также частные волонтеры.

Забрать понравившееся животное можно бесплатно на самом мероприятии. При передаче животных новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем интересующим вопросам.

В программе фестиваля спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, выставка фото-проектов от стационара «ФлагманВет», музыкальная программа. На выставке все желающие смогут ознакомиться с товарами и услугами для животных, посетить дог-своп – обмен собачьими вещами.

Традиционно будет работать лекторий. Эксперты из разных отраслей зоосферы поделятся своим опытом.

Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки! Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Фестиваль «Друг человека» проходит при поддержке Администрации Самары, Департамента городского хозяйства и экологии , Администрации Октябрьского внутригородского района Самары, а также стационара для животных «ФлагманВет», ВК «Экспо-Волга».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
22 марта 2024, 15:14
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны!     Экология
95
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
22 марта 2024, 14:31
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи. Общество
148
Она продолжит курировать экономический блок.
21 марта 2024, 19:03
Дмитрий Азаров назначил на должность заместителя председателя Правительства Самарской области Наталью Катину
Она продолжит курировать экономический блок. Политика
1048
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
226
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
354
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
460
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1385
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
829
Весь список