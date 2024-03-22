23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека».
Фестиваль призван привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им возможность обрести новый дом и хозяев. 0+
В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Своих подопечных привезут 5 приютов Самары, а также частные волонтеры.
Забрать понравившееся животное можно бесплатно на самом мероприятии. При передаче животных новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем интересующим вопросам.
В программе фестиваля спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, выставка фото-проектов от стационара «ФлагманВет», музыкальная программа. На выставке все желающие смогут ознакомиться с товарами и услугами для животных, посетить дог-своп – обмен собачьими вещами.
Традиционно будет работать лекторий. Эксперты из разных отраслей зоосферы поделятся своим опытом.
Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки! Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. Вход свободный.
Фестиваль «Друг человека» проходит при поддержке Администрации Самары, Департамента городского хозяйства и экологии , Администрации Октябрьского внутригородского района Самары, а также стационара для животных «ФлагманВет», ВК «Экспо-Волга».
Фото: администрация Самары