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23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека».

Фестиваль призван привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им возможность обрести новый дом и хозяев. 0+

В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Своих подопечных привезут 5 приютов Самары, а также частные волонтеры.

Забрать понравившееся животное можно бесплатно на самом мероприятии. При передаче животных новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем интересующим вопросам.

В программе фестиваля спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, выставка фото-проектов от стационара «ФлагманВет», музыкальная программа. На выставке все желающие смогут ознакомиться с товарами и услугами для животных, посетить дог-своп – обмен собачьими вещами.

Традиционно будет работать лекторий. Эксперты из разных отраслей зоосферы поделятся своим опытом.

Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки! Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Фестиваль «Друг человека» проходит при поддержке Администрации Самары, Департамента городского хозяйства и экологии , Администрации Октябрьского внутригородского района Самары, а также стационара для животных «ФлагманВет», ВК «Экспо-Волга».

Фото: администрация Самары