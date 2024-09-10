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23 добровольческие организации региона стали победителями регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

10 сентября 2024 15:14
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Цель Премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Ассоциация Добро.рф подвела итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2024 года. От Самарской области 23 заявки стали победителями регионального этапа.

Премия была создана в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Её основная цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Региональный этап в Самарской области проходил с 8 июля по 5 августа.  Цель – выявление лучших практик, проектов и инициатив на территории Самарской области. Заявки заочно оценивали 22 эксперта. Они являются представителями некоммерческих организаций, добровольческого направления, органов исполнительной власти, бизнеса и медиасообщества региона.

«С каждым годом растёт количество неравнодушных людей, готовых вкладывать свои силы, время и ресурсы в развитие добровольчества региона. Среди 23 победителей есть как уже опытные организации, так и молодые.  Это свидетельствует о том, что добровольческое движение в нашем регионе развивается динамично, охватывая всё больше сфер и направлений», – отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Все финалисты регионального этапа получают экспертное сопровождение, письма поддержки, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнёров. Победители этого года получат поощрение в виде Благодарности, а также участникам предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

В ближайшее время Ассоциация Добро.РФ объявит топ-1000 проектов Премии #МыВместе, а также имена финалистов. В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в московском Центральном выставочном зале «Манеж».

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором – Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф».

 

Фото:    Ассоциация Добро.рф

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