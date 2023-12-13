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23 декабря в СОУНБ состоится ярмарка изделий и произведений живописцев, графиков, керамистов

13 декабря 2023 19:55
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Всех желающих  приглашает приобрести оригинальные подарки для близких.

Готовитесь к празднованию Нового года и ищете свежие идеи для подарков? Спешим вас обрадовать: 23 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Предновогодний арт-торжок – ярмарка изделий и произведений живописцев, графиков, керамистов, эмальеров, скульпторов, дизайнеров и других представителей мира творчества. 

Вас окружают близкие люди, которые любят и ценят искусство и просто все необычное и оригинальное? Здесь вы непременно найдете вещь по душе, которая приятно удивит людей с самым утонченным вкусом.

Библиотека приглашает к участию и самих мастеров и мастериц, готовых явить миру свои творения и поделиться с гостями торжка радостью обладания результатом вашего художественного мышления и труда умелых рук. Хотите, чтобы ваша работа украсила чье-то пространство? Записывайтесь в комментариях к посту в группе «ВКонтакте».

Предновогодний арт-торжок разместится, в первую очередь, в галерее «Новое пространство», однако не исключаем, что территория его проведения будет расширена в пределах библиотеки.

23 декабря 2023 года, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный! 0+

Теги: ДТП Самара

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