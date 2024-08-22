23 августа в Самаре откроется муниципальная сельскохозяйственная ярмарка на улице Ленинской

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В пятницу, 23 августа 2024 года, в столице 63-го региона начнет свою работу муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная в районе дома №142 на улице Ленинской в Ленинском районе. Горожане смогут посещать новую торговую точку по пятницам, субботам, воскресеньям с 08:00 до 18:00.



Организация муниципальных ярмарок направлена на стимулирование конкуренции, обеспечение спроса населения на товары и реализацию товаров местных и других товаропроизводителей, развитие малого бизнеса.



Самарцам предлагают приобретать на муниципальных ярмарках мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи и многое другое. Благодаря широкому ассортименту, горожане могут расширить свой гастрономический опыт и пополнить запасы продуктов, познакомиться с продукцией ранее не известных им производителей.



На сегодняшний день на территории города организовано 15 муниципальных круглогодичных ярмарок, а в августе этого года список пополнят две сезонные торговые точки. Первая из них располагается в Ленинском районе, в районе дома №142 по улице Ленинской, а вторая – в 4 квартале поселка Мехзавод, перед д.9 (ДК «Октябрь») в Красноглинском районе.

Фото: администрация Самары