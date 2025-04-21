214

23 апреля самарцы могут присоединиться к традиционному Всероссийскому эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА», который проходит под девизом «Zдай бумагу – помоги СВОим». В Самарской области он организуется при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также краудфандинг-проекта «Подари Дерево».



К участию приглашаются предприятия, компании, общественные организации, учебные заведения и жители города. На средства, вырученные от сбора макулатуры, будет оказана помощь бойцам в зоне проведения СВО.



Так, осенью 2024 года в Самаре собрали 7930 кг макулатуры, а всего по итогам акции в регионе – 38 390 кг, благодаря чему СРОО «САМБАТ» приобрел для военнослужащих 10 радиораций. Кроме того, благодаря вырученным средствам продолжилась высадка деревьев на братской могиле солдат времен Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики и в других городах и деревнях России.



Также по результатам весеннего эко-марафона будет составлен «Зеленый рейтинг» муниципалитетов. Все участники акции будут награждены благодарностями и грамотами акции «Zдай бумагу – помоги СВОим».



По условиям акции нужно собрать более 300 кг макулатуры в одном месте. Граждане, не имеющие возможности собрать большое количество макулатуры, могут принять участие в акции, например, вместе с ближайшим учебным заведением. Заявки на участие принимаются на официальных интернет-площадках акции: https://www.sdai-bumagu.com/.



Подать заявку на вывоз макулатуры транспортом организаторов рекомендуется за 2 дня до акции на сайте www.Сдавайбумагу.рф. Взвешивание проведут на автомобильных весах, которые проходят ежегодную поверку Ростехнадзором. При желании учреждения-участники акции могут самостоятельно выполнить предварительное взвешивание макулатуры и уведомить об этом организаторов.



С информацией о том, какая макулатура принимается и как ее нужно упаковать, а также с другими справочными материалами можно ознакомиться в приложениях. Подробности - в оргкомитете акции: +7 (977) 340-42-41, е-mail: 163@sdai-bumagu.com.

Фото: администрация Самары