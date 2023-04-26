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22% профессионалов готовы получить дополнительное высшее образование ради смены карьеры

26 апреля 2023 13:47
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22% профессионалов готовы получить дополнительное высшее образование ради смены карьеры

Немалая часть специалистов (47%), опрошенных экспертами Русской Школы Управления и рекрутинговой компании Get experts, думают о смене карьеры или профессии, причем 25% говорят о горизонтальном профессиональном развитии, то есть о смене сферы деятельности, а не профессии. Многие понимают, что такой шаг не даст ожидаемого эффекта (карьерный рост, увеличение дохода и т. д.) без дополнительного образования. Об отношении к образованию как инструменту для построения карьеры эксперты поговорили с 1070 участниками исследования — профессионалами и работодателями из различных отраслей экономики.

Образование: позиция профессионалов

Подавляющее большинство работников — 71% — готовы получить дополнительное образование ради карьеры. О высшем образовании говорят 22%, о внешних курсах — 43%, на тренинги внутри компании рассчитывают 6%. Остальные 29% не намерены получать образование перед горизонтальным переходом.

«Получение высшего образования уже не является ключевым фактором для построения успешной карьеры. Большинство профессионалов воспринимают его как базис, на котором строится дальнейшее саморазвитие, и часто не работают по специальности, полученной в вузе. Чтобы сменить сферу деятельности теперь необязательно получать второе высшее образование, достаточно курсов профессиональной переподготовки. Их главные преимущества — небольшая продолжительность (по сравнению с высшим образованием) и ориентация на практику. Это ценят и профессионалы, и работодатели», — комментирует Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

Карьерная стратегия

Как выяснилось, профессионалы по-разному подходят к построению своей карьеры: кто-то активно пользуется внешними ресурсами, а кто-то обходится своими силами. Так, карьерный план составляют 62% опрошенных работников. С 2019 года их доля не изменилась, но заметно поменялись пропорции тех, кто делает это самостоятельно (39% сейчас против 46% 4 года назад) и при помощи HR-менеджеров компании (23% и 16% соответственно). С помощью рекрутеров, консультантов по карьере и карьерных коучей выстраивают свою стратегию соответственно 8%, 6% и 4% (в 2019-м было 5%, 2% и 1%). Процент тех, кто никак не занимается развитием собственной карьеры, за 4 года сократился в полтора раза — с 30% до 20%.

Инвестиции в персонал: мнение работодателей

Большая часть компаний — 53% — оплачивает образование сотрудников, которые находятся на стадии подготовки к горизонтальному переходу либо в его процессе или уже совершили его, в 37% инвестиции идут на внутренние образовательные программы, в 26% — на внешнее обучение. 22% работодателей пока не инвестируют в своих работников, но планируют это делать. И только 15% говорят, что таких планов нет.

«И работодатели, и сотрудники понимают, что без дополнительного образования и повышения квалификации успешный горизонтальный переход невозможен. Руководители осознают, что знающий специфику компании изнутри и обладающий необходимыми знаниями и навыками специалист будет более полезен для бизнеса, чем нанятый со стороны, поэтому готовы инвестировать в образование собственных сотрудников, — комментирует результаты исследования генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер. — В то же время не стоит считать слишком высокой долю профессионалов, которые не планируют получать дополнительное образование: очень многие из этих 29% уже обладают достаточными для смены карьеры знаниями и опытом, им это образование попросту не нужно для эффективного перехода».

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