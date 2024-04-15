21% россиян мечтают, чтобы их машина могла трансформироваться в лодку

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Дистанционный запуск двигателя, система распознавания хозяина, трансформация машины в лодку или самолет оказались самыми желанными опциями в автомобиле, о которых мечтают россияне, выяснил СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса. Причем большинство (63%) опрошенных заявили, что готовы доплачивать за наличие нужных им дополнительных опций в машине. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 15 апреля.

Выяснилось в ходе опроса, что на покупку машины 15% респондентов потратили до 500 тыс. рублей, 21% — сумму в диапазоне 500 тыс. — 1 млн рублей, 31% — от 1 млн до 2,5 млн рублей. Еще четверть (25%) опрошенных приобрели машину за 2,5–5 млн рублей, а 8% — более чем за 5 млн рублей.

Самыми важными опциями своего автомобиля россияне считают «зимний пакет», включающий в себя подогрев сидений, руля, стекла и зеркал (39%). Также важно наличие подушки безопасности (30%) и системы антиблокировки колес (27%). В топ-10 важнейших опций, помимо этого, вошли: климат-контроль — 18%, ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) — 16%, система автозапуска — 14%, камера заднего вида — 13%, ключ бесконтактного доступа — 10%, парктроник — 10%, система экстренного торможения — 7%.

15% респондентов могут потратить до 100 тыс. рублей на дополнительные удобные функции в машине, 40% — 100–300 тыс. рублей, 25% — сумму в 300–500 тыс. рублей, а еще 15% — сумму в 500–700 тыс. рублей. Лишь 3% опрошенных готовы потратить на допфункции от 700 тыс. до 1 млн рублей, а 2% — более 1 млн рублей.

Самыми желанными опциями в автомобиле (в том числе такими, которых еще нет в реальности, но о которых уже мечтают) россияне считают дистанционный запуск двигателя (28%), функцию трансформации машины в лодку для поездок по воде (22%) и функцию распознавание хозяина (22%). В топ-10 опций мечты автовладельцев вошли также: доводчик дверей — 18%, опция полета — 17%, автоматизированный паркинг — 16%, автопилот — 16%, система самостоятельной мойки автомобиля — 14%, солнечная батарея — 13%, автоматическое изменение цвета — 9%.

«Многие россияне мечтают о наличии в автомобиле функций, предотвращающих аварии или обеспечивающих дополнительную защиту. Например, 4% опрошенных хотели бы, чтобы вокруг автомобиля было силовое поле, защищающее от столкновений. Но пока его не изобрели, автовладельцы должны учитывать все возможные риски. Мы недавно подсчитали, на сколько за два года выросла стоимость так называемой «аварийной корзины» запчастей, чаще всего требующих замены после ДТП», — отметила начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова.

Больше всего, по ее словам, подорожали запчасти для Mercedes и BMW — на 94,2% и 75,3%, соответственно. Для продукции АвтоВАЗа рост составил 29,9%, а для набирающих популярность китайских моделей от 36,6% для Haval до 69,9% для Chery.