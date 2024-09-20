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Более 60% опрошенных россиян признались в служебных романах

20 сентября 2024 10:35
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Более 60% опрошенных россиян признались в служебных романах

У 61% опрошенных россиян были служебные романы. Об этом говорится в результатах исследования «Битрикс24», с которыми ознакомились «Известия» 20 сентября.

При этом 13% из этих респондентов признались в отношениях с руководителями, более 11% — с подчиненными и 75% рассказали, что романтическая связь была с коллегой.

Кроме того, эксперты выяснили, что 35% служебных романов закончились браком.

Также оказалось, что в 71,5% компаний руководство не поощряет служебные романы, в 25% случаев такие отношения никак не регулируются, а в 3,5% компаний это приветствуется.

О том, что романтические отношения на работе повышают эффективность, рассказали 26,6% опрошенных. Еще 29,7% респондентов считают, что связи с эффективностью нет, а 43,7% уверены, что такие отношения, напротив, плохо влияют на выполнение рабочих задач.

«Отношение людей к work-life балансу значительно изменилось в последнее десятилетие, и сближение с коллегами может быть следствием этих изменений. Люди всё чаще чувствуют одиночество в личной жизни и находят близких людей в рабочем окружении. Мы провели это исследование, так как нам важно понимать влияние «нейрохимических» процессов организма на рабочие процессы», — отметил директор по маркетингу «Битрикс24» Александр Вартанян.

Теги: Опрос

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