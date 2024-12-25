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20  проектов региона в сфере культуры получат федеральную поддержку

25 декабря 2024 15:14
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От Самарской области было подано на конкурс 176 проектов на общую сумму 469 648 794, 96 рублей.

Объявлены победители 13-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив. По итогам независимой экспертизы фонда будет поддержано 1016 проектов из 86 регионов на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 6 млрд 592 млн рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе впервые составил 115%, это максимальный показатель за все время существования Фонда. Самарская область вошла в топ-5 по количеству поддержанных проектов по Приволжскому федеральному округу.

«В этом конкурсе была достаточно жесткая конкуренция, в качестве победителей были отобраны 1016 проектов из 86 регионов России. Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, — это подтверждение качества проекта», — отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций – 519 (51%), муниципальные учреждения являются авторами 240 (24%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели – 136 (13%), коммерческие организации 121 (12%). 

От Самарской области было подано на конкурс 176 проектов на общую сумму 469 648 794, 96 рублей. Из них победа досталась 20 проектам, и общий размер привлеченных в область грантовых средств составил 96 092 446 рублей. Победителями первого конкурса 2025 года стали проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

Среди победителей проект - фестиваль национальных культур "Родниковый край", направленный  на  сохранение и популяризацию самобытной народной культуры, а также поддержка добрососедских отношений муниципальных районов северной части Самарской области.

2025 год в России объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Самарской области, как и по всей стране, культурные учреждения готовят специальные программы. Некоммерческая организация Театральное пространство "ДОМ" организует художественно-патриотический проект "Театральный фестиваль "Весна Победы", нацеленный на сохранение исторической памяти и развития театрального искусства.

Авторы проекта креативные творческие сессии "Ближе, чем ты думаешь!» будут работать над созданием и развитием  имиджа Сызрани и вовлечением молодежи в творческую деятельность.

«Я поздравляю победителей и желаю успеха в реализации проектов! Это была большая работа наших творческих команд, экспертная работа проектных офисов и специалистов Агентства социокультурных технологий, кто помогал авторам готовить заявки. В преддверии конкурса было проведено два десятка обучающих мероприятий для 300 участников и более 200 консультаций», - рассказала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.  

Напомним, 17 декабря стартовал новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на второе полугодие 2025 года, заявки на участие в нем принимаются до 6 февраля. В условиях конкурса произошли важные изменения. В форму заявки внесен дополнительный блок, содержащий 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м Указом Президента. Автор проекта при подаче заявки должен будет выбрать те ценности, которым, по его мнению, соответствуют смыслы, содержание и мероприятия проекта. Количество тематических направлений увеличено с 9 до 12, к уже знакомым «Нация созидателей», «Молодые лидеры», «Культурный код», «Место силы», «Мы вместе», «Многонациональный народ» добавились новые – «Крепкая семья», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Наша сила в правде», «На страже Отечества».

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