20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме ПФО «iВолга» 

135

Завершилась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2021. В этом году более 20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме, при этом к процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.

С 22 по 30 июля Форум соберет на Фестивальной поляне Мастрюковских озер 2 000 самых активных участников со всей страны. Образовательные сессии пройдут по 7 направлениям смен: «Добролайф», «Место жительства», «Мой бизнес», «Наука и технологии», «Управляй будущим», «Школа студенческой весны «ArtВолга», смена-лаборатория «Практика».

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии: первая сессия будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), вторая и третья — в рамках тренинговой смены, четвертая сессия будет состоять из образовательных модулей в формате OpenSpace, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.

Программа Форума включит в себя помимо образовательной, культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников Форума в очном формате. Планируются онлайн-трансляции ключевых событий форума.

В рамках празднования Года науки и технологий в России предполагается создание полноценного научного кластера Форума, который будет включать ряд площадок и мероприятий окружного и федерального уровней.

Отдельным направлением Форума в 2021 году будет «Детская iВолга», участниками которой станут активисты Российского движения школьников, молодые педагоги.

Традиционно в рамках Форума пройдет конкурс проектов. Он включает в себя несколько направлений:

— Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Подача заявок откроется в личных кабинетах на сайте ivolgaforum.ru 26 июня и продлится до 8 июля.

— Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. Прием заявок на сайте до 13 июля.

Дополнительно в рамках Форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы партнеров. Участниками грантового конкурса проектов могут стать только участники Форума.