2 июня — вход в Музей Эльдара Рязанова свободный

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В Музее вы узнаете:

- Как Эльдар Рязанов связан с Самарой?

- Почему Рязановы до рождения сына жили в Персии?

- Какие книги вдохновляли нашего любимого режиссёра?

- Где ещё проявил себя Рязанов помимо художественного кино?

- На какой вопрос он ответил: "Потому что дурак?"

И проверите интерактивы

Позвонив в звонок, услышите цитату из любимого фильма, а сняв трубку телефона – как Эльдар Рязанов читает свои стихи.

Экскурсии в день свободного посещения не проводятся.

Но смотрители музея кратко скажут о залах и что обязательно стоит посмотреть.

Время работы: 10:00 — 18:00

Адрес: Фрунзе, 120