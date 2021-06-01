2 июня — вход в Музей Эльдара Рязанова свободный

В Музее вы узнаете:
- Как Эльдар Рязанов связан с Самарой?
- Почему Рязановы до рождения сына жили в Персии?
- Какие книги вдохновляли нашего любимого режиссёра?
- Где ещё проявил себя Рязанов помимо художественного кино?
- На какой вопрос он ответил: "Потому что дурак?"
И проверите интерактивы
Позвонив в звонок, услышите цитату из любимого фильма, а сняв трубку телефона – как Эльдар Рязанов читает свои стихи.
Экскурсии в день свободного посещения не проводятся.
Но смотрители музея кратко скажут о залах и что обязательно стоит посмотреть.
Время работы: 10:00 — 18:00
Адрес: Фрунзе, 120