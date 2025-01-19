19 января православные христиане отмечают Крещение Господне

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19 января - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или Святое Богоявление. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать ее из речки или запастись освященной в церкви, то она сохранит свои свойства на весь год.

В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым, пишет Сова.