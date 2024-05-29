19% россиян признались, что использовали ИИ при трудоустройстве

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сцене идут последние перед премьерой репетиции.
1 июня и 2 июня САТОБ представит Российскую премьеру «Вечер французского балета»
В акции принимают участие 15 исторических парков в Омске, Сургуте, Махачкале, Новосибирске, Ставрополе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Казани, Перми, Самаре, Тюмени, Твери и Волгограде.
День защиты детей: в Самарском историческом парке покажут любимые мультфильмы с «Триколор Детям»
Их мечты сегодня стали реальностью.
Городские очистные канализационные сооружения, где «РКС-Самара» завершили реконструкцию, посетили ветераны отрасли
В компании фиксируют и рост общей продолжительности разговоров в обеих технологиях.
Жители Самарской области стали чаще говорить через VoLTE и VoWiFi
В Кинель-Черкасском районе горел пост охраны. К сожалению, есть погибший
В Кинель-Черкасском районе горел пост охраны. К сожалению, есть погибший
В Тольятти иномарка сбила девочку на самокате
В Тольятти иномарка сбила девочку на самокате
В Кинель-Черкасском районе вновь горела трава на площади более 300 квадратных метров
В Кинель-Черкасском районе вновь горела трава на площади более 300 квадратных метров
 С 1 июня по 31 августа в Самарской области пройдет ежегодная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"
 С 1 июня по 31 августа в Самарской области пройдет ежегодная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.44
-0.25
EUR 96.24
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет модный фестиваль
В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

19% россиян признались, что использовали ИИ при трудоустройстве

29 мая 2024 11:32
157
19% россиян признались, что использовали ИИ при трудоустройстве

Авито Работа провела опрос среди более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать об их опыте использования нейросетей и искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно результатам опроса, 19% респондентов когда-либо использовали ИИ для трудоустройства. Из них 5% пользуются ИИ регулярно при поиске работы, 11% используют только иногда или при выполнении особых задач, а 3% опрошенных использовали этот инструмент однократно и больше не планируют им пользоваться.

Чаще других отмечали, что регулярно использовали возможности ИИ и нейросетей при трудоустройстве, молодёжь 18-24 лет (13%) и 25-34 лет (6%).

В то же время многие россияне либо не знают, как пользоваться ИИ и нейросетями (29%), либо не считают их использование при трудоустройстве необходимым (25%). Есть и те, кто не считает использование этих инструментов этичным (22%). Такое мнение чаще встречается у респондентов старших возрастных групп — у 27% респондентов старше 65 лет, у 25% — от 55 до 64 лет и у 24% — от 45 до 54 лет.

При этом большинству (70%) россиян из тех, кто использовал ИИ и нейросети, эти технологии помогли при трудоустройстве. Так, 22% участников опроса признались, что нашли работу благодаря использованию ИИ, 23% отметили, что ИИ значительно упростил им поиск работы, а четверти (25%) опрошенных ИИ помог в отдельных аспектах трудоустройства. Чаще использование ИИ помогало находить работу сотрудникам онлайн-торговли (37%).

Работающие респонденты, которые использовали ИИ и нейросети при трудоустройстве, приспособили эти инструменты для поиска подходящих вакансий, анализа рынка труда (29%), создания и редактирования резюме (24%), создания портфолио и презентаций для работодателей (22%). Чаще других возрастов к поиску подходящих вакансий и анализу рынка труда с помощью ИИ прибегают опрошенные от 55 до 64 лет (42%).

21% россиян с помощью ИИ и нейросетей готовились к собеседованию путем тренировки ответов на популярные вопросы, а каждый пятый (20%) россиянин использовал ИИ для анализа, оценки компаний-работодателей и мониторинга отзывов. Еще 16% пользовались ИИ и нейросетями для написания сопроводительных писем и столько же — для получения рекомендаций по карьерному росту и развитию навыков.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% самарцев
29 мая 2024, 12:57
Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% самарцев
80% самарцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Общество
116
Самарчанки назвали идеальные места для первого свидания
29 мая 2024, 11:48
Самарчанки назвали идеальные места для первого свидания
Каждая пятая (22%) жительница Самары обращает особое внимание на выбранную локацию, так как от этого будет зависеть ее согласие на встречу. Общество
141
Каждый третий мужчина из Самары против сокращенной пятницы только для женщин
29 мая 2024, 09:34
Каждый третий мужчина из Самары против сокращенной пятницы только для женщин
77% жительниц Самары и только 45% мужчин поддерживают инициативу. Общество
155
В центре внимания
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
29 мая 2024  12:53
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
130
В Самаре установили особый противопожарный режим
29 мая 2024  12:47
В Самаре установили особый противопожарный режим
137
в Самарской области наградили активных предпринимателей
29 мая 2024  12:33
В Самарской области наградили активных предпринимателей
148
В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении
29 мая 2024  12:09
В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении
472
На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
28 мая 2024  16:45
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов
343
Весь список