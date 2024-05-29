19% россиян признались, что использовали ИИ при трудоустройстве

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Авито Работа провела опрос среди более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать об их опыте использования нейросетей и искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно результатам опроса, 19% респондентов когда-либо использовали ИИ для трудоустройства. Из них 5% пользуются ИИ регулярно при поиске работы, 11% используют только иногда или при выполнении особых задач, а 3% опрошенных использовали этот инструмент однократно и больше не планируют им пользоваться.

Чаще других отмечали, что регулярно использовали возможности ИИ и нейросетей при трудоустройстве, молодёжь 18-24 лет (13%) и 25-34 лет (6%).

В то же время многие россияне либо не знают, как пользоваться ИИ и нейросетями (29%), либо не считают их использование при трудоустройстве необходимым (25%). Есть и те, кто не считает использование этих инструментов этичным (22%). Такое мнение чаще встречается у респондентов старших возрастных групп — у 27% респондентов старше 65 лет, у 25% — от 55 до 64 лет и у 24% — от 45 до 54 лет.

При этом большинству (70%) россиян из тех, кто использовал ИИ и нейросети, эти технологии помогли при трудоустройстве. Так, 22% участников опроса признались, что нашли работу благодаря использованию ИИ, 23% отметили, что ИИ значительно упростил им поиск работы, а четверти (25%) опрошенных ИИ помог в отдельных аспектах трудоустройства. Чаще использование ИИ помогало находить работу сотрудникам онлайн-торговли (37%).

Работающие респонденты, которые использовали ИИ и нейросети при трудоустройстве, приспособили эти инструменты для поиска подходящих вакансий, анализа рынка труда (29%), создания и редактирования резюме (24%), создания портфолио и презентаций для работодателей (22%). Чаще других возрастов к поиску подходящих вакансий и анализу рынка труда с помощью ИИ прибегают опрошенные от 55 до 64 лет (42%).

21% россиян с помощью ИИ и нейросетей готовились к собеседованию путем тренировки ответов на популярные вопросы, а каждый пятый (20%) россиянин использовал ИИ для анализа, оценки компаний-работодателей и мониторинга отзывов. Еще 16% пользовались ИИ и нейросетями для написания сопроводительных писем и столько же — для получения рекомендаций по карьерному росту и развитию навыков.