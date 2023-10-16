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18 октября Самарская областная библиотека для молодежи отметит свой 50-летний юбилей

16 октября 2023 19:24
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К своему 50-летию библиотека в рамках программы «Вечно молодая. 5.0» подготовила лектории, мастер-классы и другие виды молодежных просветительских программ.

18 октября Самарская областная библиотека для молодежи отметит свой 50-летний юбилей! C 17 по 20 октября в библиотеке пройдет серия встреч «Неделя открытых дверей: чем живет библиотека». К своему 50-летию библиотека в рамках программы «Вечно молодая. 5.0» подготовила лектории, мастер-классы и другие виды молодежных просветительских программ. Посетители смогут познакомиться с основными направлениями работы молодежной библиотеки.

В программе «Недели открытых дверей»:

Встреча в рамках деятельности «Инклюзивных творческих лабораторий» (17 октября, 13:00).

Еженедельно в библиотеке проводятся творческие встречи с инвалидами и людьми с ОВЗ. Арт-терапевт на базе  библиотеки организует мастер-класс по рисованию в различных техниках: живопись, графика, пластилиновая живопись, правополушарное рисование. Занятия рассчитаны как на индивидуальную, так и на групповую работу. Итогом этих встреч становятся инклюзивные художественные выставки, которые проходят в библиотеке на постоянной основе.

«Виниловый вечер» (17 октября, 18:00). Встречи для любителей музыки с прослушиванием виниловых пластинок из фонда библиотеки.

Встреча «Книжный сомелье» (18 октября, 12:00) – известные люди региона знакомят читателей с фондом библиотеки. Гость проекта – мелодекламатор, поэтесса, член Пушкинского общества Марина Воронина.

Проект «Самарская губерния в графическом романе» (19 октября, 13:00). Проект был реализован креативными индустриями на базе библиотеки, к юбилею губернии, и собрал под своей обложкой самые значимые культурные места и самые яркие легенды Самарской области. На основе сюжета романа разработана краеведческая игра-квест, с помощью которой молодые читатели знакомятся с историей и достопримечательностями края.

Интерактивная встреча «Развиваем софтскиллз» (20 октября) для студентов колледжей «Как управлять временем», на которой участники рассмотрят одно из востребованных работодателями надпрофессональных качеств работников (софтскиллз). На встрече студенты узнают об основах целеполагания, о способах планирования и учета и организации своего учебного и свободного времени. Участники потренируются в постановке собственных ближайших и перспективных целей, в составлении планов на краткосрочную и долговременную перспективу.

 

Фото:   freepik.com

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