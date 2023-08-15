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171 тысячу рублей можно получить старте карьеры в Самарской области

15 августа 2023 14:35
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В нашем регионе с 2016 года действует закон «О молодом специалисте в Самарской области».

В нашем регионе с 2016 года действует закон «О молодом специалисте в Самарской области», благодаря которому молодые специалисты, завершившие обучение и трудоустроившиеся по востребованной профессии, могут получить финансовую помощь в виде денежных выплат и компенсаций расходов. В этом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова перечень мер поддержки был дополнен такой мерой как частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.  

Всего в настоящее время пять вариантов поддержки: денежная выплата за каждый отработанный год; частичная компенсация затрат на получение высшего или дополнительного профессионального образования; частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность; частичная компенсация расходов по временному найму жилого помещения; частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Максимальный размер денежной выплаты на одного молодого специалиста в 2023 году составляет 171 тыс. рублей.

Роман Воронцов, оператор станка с числовым программным управлением ООО «Завод приборных подшипников» узнал о возможности получить поддержку, еще обучаясь в колледже.

«На завод приборных подшипников я пришел на производственную практику, а потом мне предложили здесь работу, - поделился Роман, - преподаватель в колледже рассказала, что, если я устроюсь по той профессии, которой обучился, могу получить дополнительную помощь. Подал документы в центр занятости, через год подтвердил, что отработал год по своей специальности, и мне в течение недели перечислили денежную выплату. Работать на заводе мне нравится, здесь хорошие условия, в том числе для развития карьеры, я начал работать в качестве стажера, а сейчас, спустя два года, претендую на четвертый разряд».

 На предприятии сейчас вырос объем заказов, здесь много вакансий. К молодым специалистам относятся с особым вниманием.

«Обязательно прикрепляем к новому сотруднику наставника, - рассказал начальник цеха по производству подшипников Сергей Майоров, - у нас проводятся тренинги, когда человеку помогают максимально быстро и оперативно внедриться в заводскую среду, чтобы он адаптировался, у него не было сложностей, отторжения, чтоб он понимал, чем занимается завод».

Узнать, какие вакансии предлагает завод, можно на портале «Работа в России» - www.trudvsem.ru. А познакомиться с перечнем востребованных профессий, по которым можно претендовать на поддержку как молодому специалисту, можно на сайте www.trud.samregion.ru. Таких профессий в перечне - 85 в разных отраслях. Чтобы воспользоваться мерами поддержки молодому специалисту нужно подать заявление через региональный портал госуслуг – www.gosuslugi.samregion.ru.

 

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

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