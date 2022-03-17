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17 марта таможенный пост Аэропорт Самара Самарской таможни отметил свое 30-летие. Торжественное мероприятие прошло в здании Самарской таможни.

Поздравить коллег приехали представители Международного аэропорта «Курумоч», Пограничной службы ФСБ России, а также ветераны таможенной службы, которые стояли у истоков формирования таможенного поста.

В далеком 1992 году таможенный пост «Курумоч» численностью всего 12 человек стал международным авиационным пунктом пропуска. Сегодня таможенный пост Аэропорт Самара – это один из крупнейших специализированных постов в Приволжском федеральном округе. Сегодня коллектив вырос до 77 человек.

По статистике последних трех лет на таможенном посту ежегодно оформляется порядка 700 тыс. пассажиров и более 2,5 тыс. воздушных судов. В среднем ежегодно выявляется 300 правонарушений и проводится около 300 досмотров в отношении товаров, перемещаемых пассажирами. Кроме того, через грузовой терминал ежегодно проходит более 800 товарных партий.

Пост ни раз подтверждал звание Лучшего и в 2022 году также вошел в тройку лучших по ПФО. Все это – результат профессионального труда каждого сотрудника, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни