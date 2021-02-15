17 февраля состоится презентация нового проекта «Космические старты Самары»

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17 февраля в 11:00 в «Музейно-выставочном центре «Самара Космическая» состоится презентация нового проекта «Космические старты Самары».

Проект, инициированный и разработанный Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полёта человека в космос, предполагает проведение с известными самарцами ряда встреч, итогами которых станут видеофильмы с участием наших выдающихся земляков, внёсших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической сфере. Юбилейные даты подчеркивают интеллектуальное и индустриальное лидерство нашего региона и имеют особое значение для всей страны в год, объявленный Президентом России В.В.Путиным Годом науки и технологий.

8-минутные ролики будут записаны в интерьерах музея «Самара космическая», где каждый из героев ответит на 5–7 коротких вопросов об истории, развитии, перспективах космических полётов (в первую очередь, пилотируемых), о вкладе предприятий и жителей нашего региона в формирование закрепившегося бренда «Россия – лидер в космосе». При этом каждый видеоролик будет содержать персональное поздравление жителей Самарской области с 170-летним юбилеем губернии.