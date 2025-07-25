16% самарцев одобряют курортные романы

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

44% самарцев уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 45% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки. 8% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редкие совместные путешествия. И только 3% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь: «Если люди живут в студии, работают из дома и всё время рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно».



Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. К таким отношениям положительно относятся 16% горожан, в то время как 53% осуждают их.



Курортные романы мужчины одобряют чаще женщин, а одинокие — чаще состоящих в браке.



Сторонники исключительно раздельного отдыха не видят ничего предосудительного в отпускной любовной интрижке чаще, чем те, кто предпочитает проводить отпуск исключительно со второй половиной (49% против 12% соответственно).

Время проведения: 13—16 июля 2025 года