16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи

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16 июля в 13-00 в самарском зоопарке пройдет День змеи!

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Зав. отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет о многообразии змей зоопарка: тигровых и королевских питонах, анаконде, удавах, синалойской молочной змее, полозах, степной гадюке и других, их биологических особенностях, способах охоты в дикой природе и рационе питания в зоопарке.

На мероприятии можно погладить прирученных змей зоопарка и сфотографироваться с ними.

Участие в мероприятии по входным билетам в зоопарк.

Фото: Дильдина Светлана