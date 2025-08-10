Я нашел ошибку
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре

10 августа 2025 14:20
158
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.

9 августа на Самарской набережной состоялся спортивный праздник в честь Дня физкультурника.

На пляже проходили фестиваль пляжных видов спорта и чемпионат Самарской области по сапсерфингу.

На прогулочной части набережной проходили турнир по спортивной борьбе «Выбор сильных», фестиваль компьютерного и фиджитал-спорта, финал фестиваля айкидо «Айкилето», этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», партии по шахматам и настольному теннису.

️Работали выставочные площадки федераций по самым разным видам спорта. Была развернута выставка гоночных мотоциклов от спортивного клуба «Мега-Лада». Работала военно-патриотическая выставка мастер-классами по плетению маскировочных сетей.

Спортсмены ДОСААФ выступили с показательными прыжками на парашютах и полетами.

Гости праздника и сами стали активными участниками спортивных площадок. Они принимали участие в выполнении комплекса ГТО, мастер-классах по гиревому спорту, керлингу, волейболу от тренеров ВК «Нова», падел-теннису и многих других активностях.

Несколько тысяч человек вышли на старт ночного забега «Огни Самары», трасса которого в это раз прошла от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.

На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров. Награды вручили вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.

 

Фото:  Anna Zaytseva/минспорта СО

Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
08 августа 2025, 21:16
821
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
08 августа 2025, 16:11
556
185 жителей и гостей региона прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти дообследование.
30 июля 2025, 19:03
999
