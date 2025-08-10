15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре

158

9 августа на Самарской набережной состоялся спортивный праздник в честь Дня физкультурника.

На пляже проходили фестиваль пляжных видов спорта и чемпионат Самарской области по сапсерфингу.

На прогулочной части набережной проходили турнир по спортивной борьбе «Выбор сильных», фестиваль компьютерного и фиджитал-спорта, финал фестиваля айкидо «Айкилето», этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», партии по шахматам и настольному теннису.

️Работали выставочные площадки федераций по самым разным видам спорта. Была развернута выставка гоночных мотоциклов от спортивного клуба «Мега-Лада». Работала военно-патриотическая выставка мастер-классами по плетению маскировочных сетей.

Спортсмены ДОСААФ выступили с показательными прыжками на парашютах и полетами.

Гости праздника и сами стали активными участниками спортивных площадок. Они принимали участие в выполнении комплекса ГТО, мастер-классах по гиревому спорту, керлингу, волейболу от тренеров ВК «Нова», падел-теннису и многих других активностях.

Несколько тысяч человек вышли на старт ночного забега «Огни Самары», трасса которого в это раз прошла от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.

На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров. Награды вручили вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.

Фото: Anna Zaytseva/минспорта СО