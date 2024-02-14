15% самарцев готовят подарки на День всех влюбленных

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Подарки на День всех влюбленных чаще всего планируют дарить горожане, состоящие в браке, причем мужчины потратят больше денег, чем женщины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Лишь 15% самарцев планируют дарить подарки 14 февраля. Кроме непосредственно тех, с кем состоят в паре, в День влюбленных экономически активные жители города могут поздравлять детей, родителей, друзей. Впрочем, большинство (79%) не планирует дарить подарки на 14 февраля.



На подарки для жен на День святого Валентина в этом году мужья потратят в среднем 4100 рублей. Подарок девушке обойдется в 3700 рублей. На подарок мужу жительницы города планируют потратить 2500 рублей. Подарок для парня в среднем обойдется в 2900 рублей.

Время проведения: 2—12 февраля 2024 года