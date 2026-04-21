15 производителей участвуют в «Винной ярмарке» в Самаре

С 17 по 29 апреля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре проходит пятая «Винная ярмарка». Мероприятие проводится под эгидой Минпромторга РФ при поддержке Правительства Самарской области и администрации Самары. Оно реализует поручение Президента РФ Владимира Путина по продвижению отечественного виноделия и нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса в стране, развитие внутреннего рынка и увеличение продаж продукции российского производства, импортозамещение.



Среди участников — северная винодельня «Денисов» из Безенчукского района (проекты «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»), а также производители сыров, мясных деликатесов и сладостей.



В программе мероприятия — ежедневные дегустации, лекции, мастер-классы, розыгрыши, живая музыка и многое другое. Вход на ярмарку свободный. Посетители могут не только продегустировать продукцию российских производителей, но и купить у них понравившиеся образцы напрямую.



