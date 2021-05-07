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15 мая в Самаре пройдет “Ночь музеев-2021”

7 мая 2021 18:25
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В этот день культурные учреждения города будут работать в вечернее и ночное время.

В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция “Ночь музеев-2021”. В этот день культурные учреждения города будут работать в вечернее и ночное время. Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.

Мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. В связи с этим вход в учреждения будет ограничен по количеству участников ради безопасности. Также всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией.

Программа "Ночи музее-2021" в Самаре здесь.

Теги: Ночь музеев программа

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