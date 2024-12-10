15 декабря состоится XIX Самарский инклюзивный бал «Великолепный бал Десятилетия»

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15 декабря 2024 года состоится XIX Самарский инклюзивный бал «Великолепный бал Десятилетия», который станет юбилейным для танцевального сообщества равных возможностей нашего города.

Первый Самарский инклюзивный бал прошёл 10 лет назад, 6 декабря 2014 года, и с тех пор это начинание выросло из скромного танцевального вечера на три десятка человек до межрегионального движения «Инклюзивные балы России», к которому присоединились уже несколько тысяч человек из двух десятков регионов нашей страны. А 30 ноября 2023 года Самарские инклюзивные балы представляли наш город на выставке «Россия» на ВДНХ в качестве одной из самых успешных социальных франшиз региона.

Итогом прошедших десяти лет, наполненных яркими танцевальными праздниками, вдохновляющим обменом опытом между городами, новыми впечатлениями и достижениями станет «Великолепный бал десятилетия», организацией и подготовкой которого занимается АНО «Лаборатория современной культуры». А помогают ей в этом Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, «Бальное движение «Империя», «Инклюзивный ресурсный центр», «Студия инклюзивного творчества», «Благотворительный фонд «Линия Добра «Линлайн» – общественные организации и ведомство, основатели и руководители которых стояли у истоков самарских инклюзивных балов.

Как и всегда, участники и гости бала смогут на несколько часов перенестись в атмосферу роскошных придворных балов конца XIX – начала XX века с капелькой волшебства: по полюбившейся всем традиции прекрасную музыку и изысканные танцы дополнит яркое театрализованное представление, источником вдохновения для которого на этот раз стала книга Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Изюминкой бала станет выступление самарской музыкальной группы «NLIVE», участники которой являются волонтерами инклюзивных балов с 2022 года.

Чтобы достоверно воссоздать сказочную атмосферу, на Балу будет действовать свой дресс-код: для дам это платья полной длины прямого силуэта или на кринолине без вызывающих вырезов, а для кавалеров хорошим выбором будет проверенная временем классика – костюм или фрак, но приемлем и более простой вариант: брюки, рубашка и жилет. Цветовая гамма свободная, но без «кислотных» оттенков.

Фото: скринщот видео АНО "Лаборатория современной культуры"