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15 декабря состоится XIX Самарский инклюзивный бал «Великолепный бал Десятилетия»

10 декабря 2024 15:41
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Десятилетие одной из самых успешных социальных франшиз нашего региона отметят танцевальным праздником.

15 декабря 2024 года состоится XIX Самарский инклюзивный бал «Великолепный бал Десятилетия», который станет юбилейным для танцевального сообщества равных возможностей нашего города.

Первый Самарский инклюзивный бал прошёл 10 лет назад, 6 декабря 2014 года, и с тех пор это начинание выросло из скромного танцевального вечера на три десятка человек до межрегионального движения «Инклюзивные балы России», к которому присоединились уже несколько тысяч человек из двух десятков регионов нашей страны. А 30 ноября 2023 года Самарские инклюзивные балы представляли наш город на выставке «Россия» на ВДНХ в качестве одной из самых успешных социальных франшиз региона.

Итогом прошедших десяти лет, наполненных яркими танцевальными праздниками, вдохновляющим обменом опытом между городами, новыми впечатлениями и достижениями станет «Великолепный бал десятилетия», организацией и подготовкой которого занимается АНО «Лаборатория современной культуры». А помогают ей в этом Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, «Бальное движение «Империя», «Инклюзивный ресурсный центр», «Студия инклюзивного творчества», «Благотворительный фонд «Линия Добра «Линлайн» – общественные организации и ведомство, основатели и руководители которых стояли у истоков самарских инклюзивных балов.

Как и всегда, участники и гости бала смогут на несколько часов перенестись в атмосферу роскошных придворных балов конца XIX – начала XX века с капелькой волшебства: по полюбившейся всем традиции прекрасную музыку и изысканные танцы дополнит яркое театрализованное представление, источником вдохновения для которого на этот раз стала книга Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Изюминкой бала станет выступление самарской музыкальной группы «NLIVE», участники которой являются волонтерами инклюзивных балов с 2022 года.

Чтобы достоверно воссоздать сказочную атмосферу, на Балу будет действовать свой дресс-код: для дам это платья полной длины прямого силуэта или на кринолине без вызывающих вырезов, а для кавалеров хорошим выбором будет проверенная временем классика – костюм или фрак, но приемлем и более простой вариант: брюки, рубашка и жилет. Цветовая гамма свободная, но без «кислотных» оттенков. 

 

Фото:  скринщот видео АНО "Лаборатория современной культуры"

Теги: Самара

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